Киевский переговорщик Сергей Гармаш: «Россия никогда не аннексирует Донбасс»

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19 сентября 2021, 18:53

Дорожный указатель в центре Донецка, Senkar Tomas / globallookpress.com

Российская Федерация не будет включать в свой состав самопровозглашенные республики Донбасса. Соответствующий прогноз озвучил Сергей Гармаш, представитель делегации Киева на переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины.

Как пишет портал «Новороссия», Гармаш полагает, что Москва может признать независимость ДНР и ЛНР по примеру Абхазии и Северной Осетии, но на присоединение не пойдет.

«Россия никогда не аннексирует Донбасс. У нас есть пример Осетии и Абхазии, где выдавались российские паспорта, но их не аннексировали», — заявил киевский переговорщик.

Украинские власти обвиняют Москву в «агрессии» на территории Донбасса. Руководство РФ подобные утверждения опровергает.

Ранее сегодня портал Avia.pro предрек, что Киев может до конца текущего года устроить военный штурм ДНР и ЛНР.

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