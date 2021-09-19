Аргументы Недели В мире 13+

Издание Avia.pro: армия Украины может пойти на штурм республик Донбасса до конца 2021 года

, 12:40 Источник: Avia.pro

Издание Avia.pro: армия Украины может пойти на штурм республик Донбасса до конца 2021 года
Украинские танки, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Вооруженные силы Украины могут пойти на штурм республик Донбасса до конца 2021 года. Соответствующий прогноз высказан в публикации, размещенной на страницах российской сетевой прессы.

Издание Avia.pro информирует, что киевские военные обстреляли позиции самопровозглашенной ЛНР сразу с нескольких направлений. Отмечается, что огонь из гранатометов различного типа был открыт практически одновременно.

Также в процитированном материале предсказывается, что до конца текущего года ВСУ могут пойти на штурм ДНР и ЛНР. На вероятность проведения наступательной операции указывает продолжающееся стягивание украинской техники и подразделений в Донбасс и соседние регионы, пишет портал.

Как сообщалось ранее в воскресенье, китайский сайт Baijiahao спрогнозировал, что Украина «обязательно обожжется» в случае нападения на республики Донбасса.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Политика

Матвиенко заявила, что ожидает существенного обновления состава Госдумы

Матвиенко заявила, что ожидает существенного обновления состава Госдумы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в разговоре с журналистами в воскресенье, 19 сентября, что ожидает существенного обновления состава Государственной думы в результате выборов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Политика

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

В мире

Общество

Общество

Общество

Общество

Спорт

Спорт

Общество

Общество

В мире

Общество

В мире

Политика

В мире