Вооруженные силы Украины могут пойти на штурм республик Донбасса до конца 2021 года. Соответствующий прогноз высказан в публикации, размещенной на страницах российской сетевой прессы.
Издание Avia.pro информирует, что киевские военные обстреляли позиции самопровозглашенной ЛНР сразу с нескольких направлений. Отмечается, что огонь из гранатометов различного типа был открыт практически одновременно.
Также в процитированном материале предсказывается, что до конца текущего года ВСУ могут пойти на штурм ДНР и ЛНР. На вероятность проведения наступательной операции указывает продолжающееся стягивание украинской техники и подразделений в Донбасс и соседние регионы, пишет портал.
Как сообщалось ранее в воскресенье, китайский сайт Baijiahao спрогнозировал, что Украина «обязательно обожжется» в случае нападения на республики Донбасса.
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