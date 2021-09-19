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19 сентября 2021, 11:22 Источник: «ПолитРоссия»

Украинский танк, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Украина «обязательно обожжется» в случае военного наступления на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.

Портал Baijiahao пишет, что киевские силы «довольно неожиданно» активизировались в Донбассе.

«В это сложно поверить, но похоже, что после визита в США украинский президент решил возобновить войну на востоке», — отмечает сайт.

В публикации Baijiahao, пересказанной «ПолитРоссией», указывается на то, что в случае наступления Киева события будут развиваться по неблагоприятному для него сценарию.

«Возобновление Украиной войны в Донбассе равносильно игре с огнем, в которой ее зачинщик обязательно обожжется», — предрек китайский ресурс.

Как сообщалось ранее в воскресенье, аналитик Владимир Орлов допустил, что киевская сторона может уничтожить гражданский самолет в российском воздушном пространстве, если получит от американцев системы THAAD.

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