Военный аналитик Орлов: Украина может уничтожить гражданский самолет на территории России в случае получения от США систем THAAD

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19 сентября 2021, 09:29 Источник: «ПолитРоссия»

Комплекс THAAD, US Army / globallookpress.com

Украина может уничтожить гражданский самолет на территории Российской Федерации в случае получения от Соединенных Штатов систем THAAD. Такой вариант развития событий допустил отечественный военный аналитик Владимир Орлов.

Некоторое время назад американский Конгресс попросил Минобороны США помочь Киеву в обновлении системы противовоздушной и противоракетной обороны. Орлов не исключил, что Вашингтон поставит бывшей советской республике современные комплексы THAAD. Эксперт полагает, что в этом случае над российскими гражданскими самолетами нависнет угроза уничтожения.

«Радиус действия этих систем будет заходить достаточно глубоко на территорию России. Это затронет вопросы безопасности нашей гражданской авиации», — отметил Владимир Орлов.

Согласно версии специалиста, именно киевские силы сбили малайзийский Boeing в Донбассе летом 2014 года. Если украинская сторона получит от американцев комплексы THAAD, подобный инцидент может произойти уже в воздушном пространстве РФ, считает Орлов.

Как сообщалось ранее в воскресенье, китайский портал Sohu спрогнозировал, что Украине будет грозить «уничтожение из-за ответа Москвы» в случае атаки Киева по российским кораблям в Черном море.

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