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Sohu: Украине будет грозить «уничтожение из-за ответа Москвы» в случае атаки Киева по российским кораблям в Черном море

, 08:38 Источник: «ПолитРоссия»

Sohu: Украине будет грозить «уничтожение из-за ответа Москвы» в случае атаки Киева по российским кораблям в Черном море
Корабли Черноморского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Украине будет грозить «уничтожение из-за ответа Москвы», если Киев атакует российские корабли в акватории Черного моря. Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Некоторое время назад киевский эксперт Оксана Врублевская заявила, что мины являются наиболее эффективным оружием для массового уничтожения судов РФ в Черном море.

Как отметил портал Sohu, данная идея выглядит довольно странно. Сайт предрек, что применение мин против российских сил спровоцирует военный конфликт, в котором у Киева нет шансов на успех.

В случае атаки по кораблям соседней страны Украине будет грозить «уничтожение из-за ответа Москвы», говорится в публикации Sohu, пересказанной журналистами «ПолитРоссии».

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