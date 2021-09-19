Украине будет грозить «уничтожение из-за ответа Москвы», если Киев атакует российские корабли в акватории Черного моря. Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.
Некоторое время назад киевский эксперт Оксана Врублевская заявила, что мины являются наиболее эффективным оружием для массового уничтожения судов РФ в Черном море.
Как отметил портал Sohu, данная идея выглядит довольно странно. Сайт предрек, что применение мин против российских сил спровоцирует военный конфликт, в котором у Киева нет шансов на успех.
В случае атаки по кораблям соседней страны Украине будет грозить «уничтожение из-за ответа Москвы», говорится в публикации Sohu, пересказанной журналистами «ПолитРоссии».
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