Талибы запретили жителям афганской провинции Гильменд брить бороды

Члены запрещенного в РФ радикального движения «Талибан» запретили делать укладку волос и брить бороды жителям провинции Гильменд на юге Афганистана. Об этом они заявили на встрече с представителями парикмахерских в столице провинции городе Лашкаргах.
Талибы рекомендуют парикмахерам не делать укладки волос и не брить бороды. Кроме того, в письме, распространенном в социальных сетях, указана просьба не включать в салонах красоты музыку или гимны.
Напомним, что талибы уже запретили музыкальные композиции и женские голоса на телевидении и радиостанциях в провинции Кандагар.
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