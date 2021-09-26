Талибы запретили жителям афганской провинции Гильменд брить бороды

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26 сентября 2021, 14:40 Источник: РИА Новости

Кабул, фото: Oliver Weiken/dpa/ globallookpress.com

Члены запрещенного в РФ радикального движения «Талибан» запретили делать укладку волос и брить бороды жителям провинции Гильменд на юге Афганистана. Об этом они заявили на встрече с представителями парикмахерских в столице провинции городе Лашкаргах.

Талибы рекомендуют парикмахерам не делать укладки волос и не брить бороды. Кроме того, в письме, распространенном в социальных сетях, указана просьба не включать в салонах красоты музыку или гимны.

Напомним, что талибы уже запретили музыкальные композиции и женские голоса на телевидении и радиостанциях в провинции Кандагар.

Они заявляли, что музыка запрещена в исламе.

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