Times Now: талибы расстреляли известного афганского певца Фавада Андараби

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29 августа 2021, 10:59

Кабул, фото: Saifurahman Safi/XinHua/ globallookpress.com

Члены запрещенного в РФ радикального движения «Талибан» убили афганского исполнителя народных песен Фавада Андараби. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на родственников артиста.

Инцидент произошел в субботу, 28 августа.

По данным телеканала «Times Now», Андараби вывели из дома в Баглане и расстреляли. Информацию подтвердил сын исполнителя.

В источнике говорится, что певец поддерживал противников движения «Талибан». Представители талибов называли его музыку «противной исламу».

Кроме того, талибы намерены запретить местным жителям слушать любую музыку, поскольку она запрещена в исламе.

Ранее сообщалось, что талибы избили на окраине Кабула репортера афганского телеканала TOLOnews Зияра Яада и его оператора, когда они снимали сюжет о положении бедняков и безработице в городе.

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