Талибы избили в Кабуле репортера и оператора телеканала TOLOnews

Журналисты сообщили, что талибы избили на окраине Кабуле репортера афганского телеканала TOLOnews Зияра Яада и его оператора, когда они снимали сюжет о положении бедняков и безработице в городе.
Уточняется, что инцидент произошел в квартале Хаджи-Якуб. Подчеркивается, что талибы отняли у журналистов мобильные телефоны и видеокамеру. Сам Зияр Яад заявил, что он и его коллега-оператор получили удары прикладами автоматов.
Заместитель главы Ассоциации журналистов провинции Парван Парвиз Аминзаде в свою очередь заметил, что отношение талибов к репортерам с тех пор, как они пришли к власти в Афганистане, вызывает беспокойство.
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