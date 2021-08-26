Талибы избили в Кабуле репортера и оператора телеканала TOLOnews

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26 августа 2021, 10:37 Источник: TOLOnews

талибы, Hussain Ali/Keystone Press Agency

Журналисты сообщили, что талибы избили на окраине Кабуле репортера афганского телеканала TOLOnews Зияра Яада и его оператора, когда они снимали сюжет о положении бедняков и безработице в городе.

Уточняется, что инцидент произошел в квартале Хаджи-Якуб. Подчеркивается, что талибы отняли у журналистов мобильные телефоны и видеокамеру. Сам Зияр Яад заявил, что он и его коллега-оператор получили удары прикладами автоматов.

Заместитель главы Ассоциации журналистов провинции Парван Парвиз Аминзаде в свою очередь заметил, что отношение талибов к репортерам с тех пор, как они пришли к власти в Афганистане, вызывает беспокойство.

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