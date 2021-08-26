Представитель талибов обвинил Запад в бесчеловечности из-за эвакуации афганских специалистов

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26 августа 2021, 07:19 Источник: The New York Times

толпа у аэропорта Кабула, Rahmatullah Alizadah/XinHua

Представитель запрещенного в России движения "Талибан" Забиулла Муджахид обвинил западные страны в бесчеловечности из-за их содействия эвакуации из Афганистана местных квалифицированных специалистов.

Муджахид подчеркнул, что Западу не следует вмешиваться в дела Афганистана и эвакуировать вместе со своими гражданами местных врачей, преподавателей и прочих нужных людей, которые могут за пределами родины стать "посудомойщиками и поварами". По мнению представителя талибов, это "бесчеловечно".

Он также отметил, что "Талибан" не преследует бывших переводчиков и других афганцев, которые работали на американцев, и подчеркнул, что в Афганистане этим людям ничто не угрожает.

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