Госсекретарь США заявил, что у Вашингтона «есть рычаги воздействия на будущее афганское правительство»

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что у Вашингтона есть «рычаги воздействия» на будущую власть Афганистана. Члены запрещенного в РФ движения «Талибан» вошли в Кабул 15 августа, затем действующий президент исламской республики Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.
«Сто четырнадцать стран по всему миру дали ясно понять "Талибану", что международное сообщество ожидает сохранения возможностей для выезда людей из страны даже после завершения военной эвакуации. У нас, безусловно, есть и стимулы, и рычаги воздействия на будущее афганское правительство», - высказал он.
Блинкен отметил, что талибы дали такие обязательства. Госсекретарь уверен, что «вести себя ответственно» - в их интересах.
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