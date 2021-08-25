После 31 августа в Афганистане могут возникнуть проблемы с эвакуацией

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25 августа 2021, 22:03 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: freeimages.com

Запрещённая в РФ террористическая организация «Талибан», захватившая контроль над Афганистаном, может создать большие проблемы для эвакуации людей из страны после 31 августа.

«Мы не допустим никаких операций по эвакуации после 31 августа»,- было заявлено экстремистским представителем Забихуллом Муджахидом. Он также отметил, что талибы перекрыли дорогу к аэропорту Кабула и пропускают туда исключительно иностранцев. Затем, уже сегодня, террористы объявили, что афганцы с легальными документами смогут летать коммерческими рейсами и после окончания лета. «Своевременный вывоз международных военнослужащих из Афганистана может помочь возобновлению гражданских рейсов»,- отметил Сухайл Шахин, представитель запрещённого исламистского движения в Дохе.



Однако до 31 августа остаётся слишком мало времени, меньше недели. Уже каждому ясно, что тянуть с эвакуацией нельзя. Что именно будет с людьми, которые не успеют вовремя улететь из Афганистана – пока неизвестно. Власти ЕС и США надеются договориться с «Талибаном» о вывозе граждан и после окончания данного срока. Ангела Меркель чётко заявила, что «эвакуация будет продолжаться так долго, пока это возможно». Аналитики уже строят предположения о том, что будет с афганцами, которые не успеют вовремя убежать. Им предстоит жить в стране, захваченной военными преступниками. Из провинциальных частей Афганистана уже поступают сведения о кровавых расправах, устраиваемых талибами. Президент США Байден очень обеспокоен ситуацией, и потому попросил Госдепартамент составить скорейшие планы на случай изменения сроков окончания миссии Соединённых Штатов в Афганистане.

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