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И.о. замглавы сформированного талибами правительства Афганистана Барадар обвинил Таджикистан во вмешательстве в дела республики

, 13:59

И.о. замглавы сформированного талибами правительства Афганистана Барадар обвинил Таджикистан во вмешательстве в дела республики
Кабул, фото: Saifurahman Safi/XinHua/ globallookpress.com

Исполняющий обязанности заместителя главы сформированного движением «Талибан» (запрещено в РФ) правительства Афганистана Абдул Гани Барадар сообщил, что Таджикистан вмешивается во внутренние дела страны.

«Таджикистан вмешивается в наши дела, на каждое действие есть противодействие», - высказала он в интервью телеканалу Al-Jazeera.

Ранее министр экономики во временном правительстве Афганистана Кари Дин Мохаммад Ханиф призвал международное сообщество дать талибам 20 месяцев, прежде чем судить о правлении движения.

Кроме того, представители временного правительства страны ждут приглашения для визита в Москву.

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