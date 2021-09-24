Новое правительство Афганистана готово приехать в Россию
24 сентября 2021, 10:33Источник:
РИА Новости
Правительство Афганистана, сформированное движением "Талибан"*, готово приехать в Россию. Замминистра культуры и информации временного правительства страны Забиулла Муджахид заявил, что власти ждут приглашения для визита в Москву.
Забиулла Муджахид также заявил, что у нового правительства Афганистана нет никаких проблем, оно просит о высоком уровне отношений с правительством России.
Чиновник подчеркнул, что Россия является важным для Афганистана. Он выразил надежду, что настанет время, и возникнут крепкие отношения между Кабулом и Москвой.
"Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
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