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Новое правительство Афганистана готово приехать в Россию

, 10:33 Источник: РИА Новости

Новое правительство Афганистана готово приехать в Россию
фото: pixabay.com

Правительство Афганистана, сформированное движением "Талибан"*, готово приехать в Россию. Замминистра культуры и информации временного правительства страны Забиулла Муджахид заявил, что власти ждут приглашения для визита в Москву.

Забиулла Муджахид также заявил, что у нового правительства Афганистана нет никаких проблем, оно просит о высоком уровне отношений с правительством России.

Чиновник подчеркнул, что Россия является важным для Афганистана. Он выразил надежду, что настанет время, и возникнут крепкие отношения между Кабулом и Москвой.

"Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.

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