Аргументы Недели В мире 13+

Ресурс Avia.pro: в случае угрозы со стороны флота НАТО Россия уничтожит его корабли еще до входа в Черное море

, 13:11 Источник: Avia.pro

Ресурс Avia.pro: в случае угрозы со стороны флота НАТО Россия уничтожит его корабли еще до входа в Черное море
Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

В случае угрозы со стороны флота Североатлантического альянса Российская Федерация уничтожит его корабли еще до входа в Черное море. Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад силы РФ в Черноморском регионе отработали условные удары по судам НАТО с помощью ракетных комплексов «Бастион». Данные системы способны поражать надводные и береговые цели в радиусе до 400 километров.

Проведенные учения продемонстрировали НАТО, что в случае угрозы со стороны его флота Москва уничтожит корабли блока еще до входа в акваторию Черного моря, указывается в процитированной публикации.

Ранее сегодня тот же ресурс отметил, что Россия могла передать армии Сирии новейшее вооружение для штурма позиций боевиков в Идлибе.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Немецкий политик Хрупалла предупредил о возможной остановке «Северного потока - 2» из-за ящериц

Немецкий политик Хрупалла предупредил о возможной остановке «Северного потока - 2» из-за ящериц

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что запуск российского трубопровода «Северный поток-2» может сорваться из-за обнаружения «редких ящериц». По его словам, партия «Зеленых» готова на такое пойти.

Аргументы НеделиАвторы АН

Политика

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

Политика

Общество

Шоу-бизнес