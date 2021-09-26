Ресурс Avia.pro: в случае угрозы со стороны флота НАТО Россия уничтожит его корабли еще до входа в Черное море

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26 сентября 2021, 13:11 Источник: Avia.pro

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

В случае угрозы со стороны флота Североатлантического альянса Российская Федерация уничтожит его корабли еще до входа в Черное море. Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад силы РФ в Черноморском регионе отработали условные удары по судам НАТО с помощью ракетных комплексов «Бастион». Данные системы способны поражать надводные и береговые цели в радиусе до 400 километров.

Проведенные учения продемонстрировали НАТО, что в случае угрозы со стороны его флота Москва уничтожит корабли блока еще до входа в акваторию Черного моря, указывается в процитированной публикации.

Ранее сегодня тот же ресурс отметил, что Россия могла передать армии Сирии новейшее вооружение для штурма позиций боевиков в Идлибе.

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