Генсек ООН Гутерреш предупредил о риске ядерного уничтожения мира

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26 сентября 2021, 11:48

ООН, фото: pixabay.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что ядерная катастрофа по-прежнему близка. По его словам, на Земле хранится порядка четырнадцати тысяч единиц такого вооружения.

«Пришло время навсегда рассеять тучи ядерного конфликта, избавить наш мир от ядерного оружия и возвестить о новой эре доверия и мира»,- написал он в Twitter.

Гутерреш предложил во избежание глобального конфликта перейти к конструктивным мерам в решении этого вопроса.

Ранее экс-посол КНР при ООН Ша Цзукан выразил мнение, что Китай «должен быть готов к нанесению первого ядерного удара» из-за растущего присутствия США в регионе и стратегического партнерства Вашингтона, Великобритании и Австралии в рамках AUKUS.

Известно, что 26 сентября во всем мире отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

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