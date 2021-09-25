Daily Mail: Дипломат Ша Цзукан заявил, что Китай «должен быть готов к нанесению первого ядерного удара» по США из-за AUKUS

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25 сентября 2021, 15:30 Источник: dailymail.co.uk

фото: pixabay.com

О том, что Китай «должен быть готов к нанесению первого ядерного удара» из-за растущего присутствия Соединенных Штатов Америки в регионе и стратегического партнерства США, Великобритании и Австралии в рамках AUKUS, предупредил китайский дипломат, экс-посол КНР при Организации Объединенных Наций (ООН) Ша Цзукан.

По мнению дипломата из Пекина, КНР необходимо уходить от политики неприменения ядерного оружия, суть которой - задействовать его только как ответный удар, - пишет Daily Mail.

Как полагает Ша Цзукан, новые созданные тихоокеанские альянсы типа AUKUS, свидетельствуют, что Китаю следует ужесточить свою позицию по таким вопросам.

Издание отмечает, что заявление дипломата из Китая связано с еще одним альянсом между США, Индией, Японией и Австралией, которое носит название «Четверка».

Бывший посол КНР при ООН заявил во время саммита китайских экспертов по ядерной политике о важности «отрегулировать» обязательство по использованию ядерного оружия только в случае ответных действий. Как он пояснил, причиной для применения оружия, может являться создание «новых военных союзов с участием США и возросшее военное присутствие в КНР».

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