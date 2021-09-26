Немецкий политик Хрупалла предупредил о возможной остановке «Северного потока - 2» из-за ящериц

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26 сентября 2021, 10:54 Источник: Лента.ру

ящерица фото: pixabay.com

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что запуск российского трубопровода «Северный поток-2» может сорваться из-за обнаружения «редких ящериц». По его словам, партия «Зеленых» готова на такое пойти.

«То, что "зеленые" будут всячески пытаться торпедировать "Северный поток-2", не стало сюрпризом. Однако им не удалось предотвратить завершение проекта. Теперь предстоит выяснить, удастся ли его столь успешно ввести в эксплуатацию»,- высказал он.

Политик добавил, что «Зеленые» могут внезапно найти рядом с газопроводом «семейство редких ящериц» и выступить против запуска проекта ради защиты животных. Хрупалла будет скептически относится к завершению «Северного потока-2» до тех пор, пока по нему не пойдет первый газ.

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