Российский посол в Германии Нечаев назвал «откровенными фейками» обвинения в росте цен на газ в Европе

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25 сентября 2021, 12:59 Источник: РИА Новости

плита, фото: pixabay.com

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев прокомментировал заявление кандидата на пост канцлера ФРГ от партии «Зеленых» Анналены Бербок о намерении помешать поставкам газа по трубопроводу «Северный поток – 2» в случае участия в новом немецком правительстве.

«Обратили внимание на высказывания некоторых германских политиков, а также публикации в ряде СМИ, обвиняющие российское руководство и ПАО "Газпром" в якобы невыполнении своих обязательств, искусственном ограничении поставок на европейский газовый рынок, беспрецедентном росте спотовых цен, стремлении "заморозить" европейцев предстоящей зимой», - высказал он.

Нечаев отметил, что такие сообщения «вызывают недоумение и не имеют ничего общего с реальным положением дел». Дипломат назвал их «откровенными фейками» и «примитивными антироссийскими вбросами», которыми подменяется объективный анализ ситуации. По его словам, Россия всегда безупречно и в полном объеме выполняла свои обязательства и продолжает это делать.

«За более чем 50 лет успешного сотрудничества с европейскими странами в газовой сфере поставки сырья никогда не использовались Москвой как "энергетическое оружие" или "инструмент давления". ПАО "Газпром" строго соблюдает все договоренности. Концерн не снижал и искусственно не ограничивал продажи газа в ЕС», - пояснил посол.

Он уточнил, что Москва готова поставлять газ Берлину на максимально выгодных условиях через «Северный поток – 2». Нечаев уверен, что в случае энергетического разворота Германии, «отказа от атомной энергетики и угледобычи», стране не обойтись без «голубого» топлива как переходного сырья.

Дипломат напомнил, что в силу рыночных законов многие зарубежные поставщики решили перенаправить сырье с европейского на азиатский рынок, где цены выше. Нечаев добавил, что некоторые компании в ожидании более выгодной стоимости заранее не позаботились о своевременном пополнении запасов собственных газохранилищ.

«Причем здесь Россия? Или мы виноваты еще и в том, что газодобыча в некоторых европейских странах сокращается?» - резюмировал он.

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