Кандидат на пост канцлера ФРГ Бербок пообещала помешать работе «Северного потока – 2»

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24 сентября 2021, 19:23 Источник: РИА "Новости"

Северный поток – 2, Stefan Sauer/dpa

Кандидат на пост канцлера ФРГ от "Зеленых" Анналена Бербок в пятницу заявила, что будет препятствовать поставкам газа по "Северному потоку — 2", если сможет войти в новое правительство Германии.

Анналена Бербок подчеркнула, что не стала бы выдавать разрешения на эксплуатацию газопровода, поскольку, по ее мнению, поставки по "Северному потоку – 2" будут "фатальными". Кандидат на пост канцлера ФРГ также выразила мнение, что словам Москвы о сохранении транзита газа через территорию Украины "нельзя доверять".

Напомним, "Зеленые" занимают жесткую позицию по отношению к РФ.

Отметим также, что выборы в Германии пройдут 26 сентября.

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