Кандидат на пост канцлера ФРГ Бербок пообещала помешать работе «Северного потока – 2»

Кандидат на пост канцлера ФРГ от "Зеленых" Анналена Бербок в пятницу заявила, что будет препятствовать поставкам газа по "Северному потоку — 2", если сможет войти в новое правительство Германии.
Анналена Бербок подчеркнула, что не стала бы выдавать разрешения на эксплуатацию газопровода, поскольку, по ее мнению, поставки по "Северному потоку – 2" будут "фатальными". Кандидат на пост канцлера ФРГ также выразила мнение, что словам Москвы о сохранении транзита газа через территорию Украины "нельзя доверять".
Напомним, "Зеленые" занимают жесткую позицию по отношению к РФ.
Отметим также, что выборы в Германии пройдут 26 сентября.
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