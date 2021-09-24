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Кандидат в канцлеры Германии Бербок обвинила Москву в сдерживании газовых поставок в Европу

, 13:39 Источник: РИА Новости

Кандидат в канцлеры Германии Бербок обвинила Москву в сдерживании газовых поставок в Европу
Анналена Бербок, фото: bildgehege via www.imago-images/Global Look Press

Анналена Бербок, являющаяся кандидатом в канцлеры ФРГ от партии “Союз 90/Зеленые”, заявила, что Москва задействует “политическое давление” для того, чтобы как можно скорее получить оставшиеся разрешения по газовому проекту “Северный поток - 2”.

Ранее этот политик неоднократно выступала против строительства указанного газопровода. Кроме того, она намеревалась провести в бундестаге проект о прекращении возведения СП-2.

По словам Бербок, “Россия очень неохотно поставляет природный газ в Европу”. Она подчеркнула, что из-за действий России удар будет нанесен по клиентам в ФРГ. В настоящее время, добавила Бербок, страна “находится в ситуации шантажа”.

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