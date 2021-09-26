В Германии окрылились избирательные участки для голосования

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26 сентября 2021, 09:46

Бундестаг, фото: pixabay.com

В Германии открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах, по результатам которых будет сформировано немецкое правительство с новым канцлером во главе. На протяжении 16 лет этот пост занимала Ангела Меркель.

Участки открылись в 8.00 по местному времени (9.00 мск). Результаты exit poll появятся вскоре после закрытия участков в 18.00 (19.00 мск).

По предварительным данным, в Бундестаг могут попасть шесть крупнейших партий: консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Союз 90/Зеленые», Свободная демократическая партия (СвДП), «Альтернатива для Германии» и «Левые».

Ранее сообщалось, что немецкий телеканал ARD показал бегущую строку якобы с "результатами exit poll" по выборам. Итоги голосования появились на некоторое время, но потом исчезли.

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