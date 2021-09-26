26 сентября в Германии состоятся парламентские выборы

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26 сентября 2021, 08:47

Бундестаг, фото: pixabay.com

В воскресенье, 26 сентября, в Германии пройдут выборы в Бундестаг. По итогам голосования будет сформировано новое правительство и выдвинут канцлер, который сменит занимавшую эту должность на протяжении 16 лет Ангелу Меркель.

В нынешних выборах в Бундестаг участвуют 47 партий. В 2021 году будут баллотироваться 6211 кандидатов, в том числе 2024 женщины. Для попадания в правительство партии нужно преодолеть 5% электоральный барьер. Каждый избиратель имеет два голоса: за конкретного кандидата в одномандатном округе и за партийный список.

Стоит отметить, что немецкий парламент формируется по смешанному принципу, в него входят не менее 598 депутатов. Согласно социологическому исследованию, в Бундестаг могут попасть шесть крупнейших партий: консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Союз 90/Зеленые», Свободная демократическая партия (СвДП), «Альтернатива для Германии» и «Левые».

Ранее эксперты предположили, чем займется Меркель после ухода с поста.

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