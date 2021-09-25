Чем займется Меркель, сдав пост канцлера Германии

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25 сентября 2021, 16:57 Источник: Свобдная пресса

Ангела Меркель, фото: Rainer Keuenhof/Global Look Press

В ФРГ 26 сентября пройдут выборы. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин надеется, что Ангела Меркель, уходящая с поста канцлера Германии, не забудет про Киев. Климкин полагает, что "эпоха Меркель" завершается, но немецкий политик не исчезнет с политического горизонта.

"Очень вероятно, что мы еще будем просить ее при необходимости говорить с Путиным", — рассуждает Климкин в своем посте, опубликованном в Facebook.

Директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин, комментируя "влажные мечты" Климкина, сказал, что "на Западе сегодня нет ни одного политика, который бы всерьез относился к украинскому канкану", а "Меркель уже более чем хромая утка". По его словам, "влажные мечты" Климкина — "это даже не мечты, а всего лишь ностальгирующий сон обанкротившегося идиота", - пишет "Свободная пресса".

Лепехин отметил, что бывший немецкие канцлеры "Гельмут Коль и Герхард Шредер после прекращения их полномочий не потеряли авторитет, но почти полностью утратили реальное влияние во внешней политике".

Поскольку Шредер после отставки стал председателем совета директоров "Роснефти", в России ходит шутка, что после отставки Меркель займёт место в совете директоров "Газпрома".

По мнению эксперта Владимира Лепехина, "какой бы пост не заняла Меркель после отставки, она станет более свободным человеком, чем была на посту канцлера", и "ей не будет никакого резона идти на какое-то сближение с киевскими клоунами".

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