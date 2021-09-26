Сайт Avia.pro: российские бомбардировщики Су-24 отработали условные удары по флоту Украины и кораблям НАТО в Черном море

Российские фронтовые бомбардировщики Су-24 отработали условные удары по украинскому флоту и кораблям Североатлантического альянса в Черном море. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах сетевых СМИ.
Портал Avia.pro отмечает, что некоторое время назад пара Су-24 отработала в Черном море условные удары по флоту Украины и кораблям НАТО. Речь идет об испанских судах — патрульном корабле Rayo и минном тральщике Viareggio.
Известно, что для сопровождения российских бомбардировщиков в небо поднимались переброшенные в Румынию канадские истребители CF-18 Hornet.
Ранее в воскресенье тот же сайт написал, что РФ и Дамаск могут готовить широкомасштабное наступление на протурецких боевиков в сирийском Идлибе.
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