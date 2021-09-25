Нигерийская газета Vanguard пишет о гибели 30 военнослужащих при нападании на армейскую колонну террористов

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25 сентября 2021, 22:18 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

О гибели в Нигерии 30 военнослужащих при нападении на армейскую колонну боевиков из террористической организации "Боко харам" написала в субботу нигерийская газета Vanguard. По данным издания, боевики "Боко харам" устроили ловушку и атаковали армейскую колонну 24 сентября в районе муниципалитета Марте - Диква в штате Борно на северо-востоке Нигерии.

Террористы из засады обстреляли из гранатометов военные грузовики. Известно о гибели 30 военных. Несколько солдат пропали без вести.

Экстремистская террористическая группировка "Боко харам" возникла в Нигери в 2002 году в штате Борно. Боевики планировали захватить власть в стране.

С 2009 года "Боко харам" перешла к активным террористическим действиям.

В 2015 году в "Боко харам" произошел раскол, из нее вышли боевики, создавшие затем группировку "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP), которая стала структурой "Исламского государства" (Террористическая организации ИГ в России запрещена).

Напомним, власти Мали обратились к частной военной компании (ЧВК) из Российской Федерации за помощью в борьбе с терроризмом.

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