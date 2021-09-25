Глава МИД Сергей Лавров: Власти Мали обратились к частной военной компании из России за помощью в борьбе с терроризмом

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25 сентября 2021, 21:59 Источник: ТАСС

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Власти Мали обратились к частной военной компании (ЧВК) из Российской Федерации за помощью в борьбе с терроризмом. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в субботу после визита в США на 76-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН.

Лавров подчеркнул, что российские власти к этому не имеют отношения. Глава МИД России пояснил, что деятельность ЧВК на территории Мали осуществляется на законной основе, касается отношений между легитимным правительством и теми, кто предлагает соответствующие услуги.

Глава российского внешнеполитического ведомства полагает, что власти Мали обратились к частной военной компании из России поскольку Франция серьезно сокращает свой военный контингент, который находился в той стране и должен был бороться с террористами, которые находятся в районе под названием Кидаль. По словам Лаврова, французские военные не смогли ничего сделать, и "террористы там продолжают править бал".

Власти Мали признали недостаток своих сил справиться с боевиками без внешней поддержки, а так как те, кто обещал помощь, проводят сокращение, они обратились к российской ЧВК.

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