National Interest: американские танки Abrams существенно повысят возможности армии Польши «в остром конфликте с Россией»

Аргументы Недели → В мире 13+

25 сентября 2021, 18:23

Танк Abrams, U.S. Army / globallookpress.com

Американские танки Abrams существенно повысят возможности польской армии «в остром конфликте с Россией». Об этом говорится в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

Издание The National Interest (NI) пишет, что глава Минобороны Польши Мариуш Блащак подтвердил планы Варшавы приобрести у Соединенных Штатов до 250 основных боевых танков M1A2 Abrams SEPv3. «Наша задача — сдержать потенциального агрессора», — заявил Блащак, имея в виду Москву.

Как отмечает NI, несмотря на сложность оценки потенциальной роли танков Abrams в гипотетической войне, «нет никаких сомнений» в том, что данные бронемашины существенно повысят возможности армии Польши «в остром конфликте с Россией».

Ранее сегодня сообщалось, что бывший разведчик из Израиля Яков Кедми озвучил прогноз, согласно которому в случае вооруженного противостояния с США главной целью РФ станет американский флот.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости