Экс-разведчик Кедми: в случае войны с США главной целью армии России станет американский флот
25 сентября 2021, 17:37
В случае военного конфликта с Соединенными Штатами главной целью армии Российской Федерации станет американский флот. Соответствующий прогноз озвучил Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.
Кедми, выступивший некоторое время назад в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева, отметил, что для Вашингтона «флот был, есть и будет основной военной силой». В связи с этим американские ВМС станут главной целью для Москвы, если разгорится вооруженное противостояние.
Из слов экс-разведчика следует, что в случае конфликта РФ может применить против кораблей США гиперзвуковые ракеты «Циркон» и «Кинжал».
Как сообщалось ранее в субботу, издание Military Watch написало, что российская «Армата» способна стрелять в три раза дальше ведущего западного танка M1A2 Abrams.
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