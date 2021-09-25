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25 сентября 2021, 16:13 Источник: «ПолитРоссия»

Танк «Армата», Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Российская «Армата» может стрелять в три раза дальше, чем ведущий западный танк M1A2 Abrams. На это указывается в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

Military Watch пишет, что танк T-14 «Армата» «был признан революционным благодаря своей уникальной конструкции с беспилотной башней и другим особенностям, не имеющим аналогов». В числе данных особенностей динамическая система защиты «Малахит» и орудие 2А82-1М, обладающее высочайшей скорострельностью и способное применять специализированные боеприпасы «Вакуум-1».

Также в пересказанной «ПолитРоссией» публикации американского издания отмечается, что «Армата» в состоянии атаковать цели на расстоянии 12 километров. Между тем ведущий западный танк M1A2 Abrams использует снаряды с дальностью поражения, составляющей всего четыре километра.

«Получается, что Т-14 может стрелять в три раза дальше», — констатирует Military Watch.

Как сообщалось ранее сегодня, портал Sandboxx спрогнозировал, что стелс-бомбардировщик ПАК ДА может стать самой серьезной российской угрозой для Соединенных Штатов после ядерных ракет.

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