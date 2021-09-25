Sandboxx: стелс-бомбардировщик ПАК ДА может стать самой серьезной российской угрозой для США после ядерных ракет

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25 сентября 2021, 15:44 Источник: «ПолитРоссия»

Пилоты боевого самолета, MOD Russia / globallookpress.com

Стелс-бомбардировщик ПАК ДА может стать самой серьезной российской угрозой для Соединенных Штатов после ядерных ракет. Об этом говорится в материале, размещенном в американском интернет-сегменте.

Как пишет сайт Sandboxx, недавно появилась информация о том, что российские специалисты приступили к строительству опытного образца нового самолета ПАК ДА. Ожидается, что бомбардировщик получит широкий арсенал вооружений, включая ядерные снаряды и гиперзвуковые ракеты, в том числе «Кинжалы».

Портал отмечает, что из-за крайне высоких скорости (порядка 10 чисел Маха) и дальности полета (свыше двух тысяч километров) «Кинжалов» их не способны сбить даже передовые системы ПВО.

В пересказанной «ПолитРоссией» публикации Sandboxx указывается на то, что некоторое время назад Москва объявила о разработке еще одного боеприпаса воздушного базирования, которым, вероятно, также будет оснащен ПАК ДА. Речь идет о гиперзвуковой ракете большой дальности Х-95.

ПАК ДА может стать самой серьезной российской угрозой для США после ядерных ракет, делает вывод американский ресурс.

Ранее в субботу сообщалось, что сайт InfoBrics высказал прогноз, согласно которому новый союз AUKUS может спровоцировать ядерный конфликт «под боком у России».

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