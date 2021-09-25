InfoBrics: альянс AUKUS может спровоцировать ядерную войну «под боком у России»

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25 сентября 2021, 10:38 Источник: «ПолитРоссия»

Ядерный взрыв, globallookpress.com

Союз AUKUS может спровоцировать ядерную войну «под боком у России». Соответствующий вариант развития событий допускается в материале, размещенном в зарубежном сегменте интернета.

Некоторое время назад Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия объявили о формировании нового военного альянса, получившего название AUKUS. Вашингтон в рамках данного партнерства передаст Канберре технологии строительства атомных субмарин.

Портал InfoBrics пишет, что AUKUS может спровоцировать ядерную войну «под боком у России». Речь идет о предполагаемом столкновении Австралии и Северной Кореи, отношения между которыми являются напряженными.

Известно, что Пхеньян подверг резкой критике создание AUKUS как опасную меру, угрожающую международному миру и региональной безопасности, говорится в пересказанной «ПолитРоссией» публикации InfoBrics.

Ранее в субботу сообщалось, что ветеран американской разведки Скотт Риттер высказал прогноз, согласно которому в случае вооруженного конфликта войска Москвы «захватят и уничтожат» силы НАТО в Восточной Европе и Черном море.

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