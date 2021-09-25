Ветеран разведки США Риттер: в случае конфликта войска России «захватят и уничтожат» силы НАТО в Восточной Европе и Черном море

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25 сентября 2021, 07:25 Источник: «ПолитРоссия»

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

В случае вооруженного конфликта войска Российской Федерации «захватят и уничтожат» силы Североатлантического альянса в Восточной Европе и Черном море. Такой прогноз высказал Скотт Риттер, ветеран разведки Соединенных Штатов.

Риттер прокомментировал новость о том, что американские конгрессмены захотели увеличить контингент США в Восточной Европе и Черном море. Соответствующую поправку предложили внести в законопроект о расходах на оборону из-за необходимости сдерживать «российскую агрессию».

Ветеран разведки предрек, что в случае конфликта войска Москвы «захватят и уничтожат» силы НАТО в обозначенных регионах. К данному итогу приведет любой сценарий развития вооруженного противостояния, отметил Скотт Риттер.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайское издание NetEasе написало, что армия РФ сможет за неделю дойти до столицы Германии, если разгорится безъядерная война.

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