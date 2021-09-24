NetEasе: армия России сможет за неделю дойти до столицы Германии в случае безъядерной войны

Армия Российской Федерации сможет за неделю дойти до немецкой столицы, если вспыхнет безъядерная война. Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном на страницах китайских СМИ.
NetEasе констатирует, что численность Вооруженных сил Германии в пять раз меньше российских. Также Москва значительно превосходит ФРГ в количестве и качестве боевой техники.
Если между двумя странами разгорится военный конфликт, то закончится он довольно быстро, предрекло китайское издание. В пересказанной «ПолитРоссией» публикации NetEasе отмечается, что армия РФ сможет дойти до Берлина за неделю, если не будет применено ядерное оружие.
Ранее сегодня портал Avia.pro написал, что Москва провела учебные ракетные стрельбы в Черном море перед вхождением туда испанских кораблей.
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