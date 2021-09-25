NetEase: российский военный корабль «Смольный» появился во время учений НАТО, чтобы «послать сигнал» США и Великобритании

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25 сентября 2021, 11:05 Источник: «ПолитРоссия»

Корабли НАТО, US Navy / globallookpress.com

Российский военный корабль «Смольный» появился во время учений Североатлантического альянса, чтобы «послать сигнал» Соединенным Штатам и Великобритании. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах китайских СМИ.

В ходе маневров НАТО Joint Warrior, проводившихся в британской акватории, было замечено судно «Смольный». Предполагается, что корабль, оснащенный современным навигационным и радиотехническим оборудованием, следил за действиями флота альянса.

Как пишет NetEase, «Смольный» появился во время учений, чтобы «послать сигнал» Вашингтону и Лондону. Москва дала понять, что «никогда не склонится» перед Западом, отмечается в пересказанной «ПолитРоссией» публикации китайского издания.

Ранее сегодня сообщалось, что портал InfoBrics высказал прогноз, согласно которому новый военный альянс AUKUS может спровоцировать ядерный конфликт «под боком у России».

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