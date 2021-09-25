Аргументы Недели В мире 13+

NetEase: российский военный корабль «Смольный» появился во время учений НАТО, чтобы «послать сигнал» США и Великобритании

, 11:05 Источник: «ПолитРоссия»

NetEase: российский военный корабль «Смольный» появился во время учений НАТО, чтобы «послать сигнал» США и Великобритании
Корабли НАТО, US Navy / globallookpress.com

Российский военный корабль «Смольный» появился во время учений Североатлантического альянса, чтобы «послать сигнал» Соединенным Штатам и Великобритании. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах китайских СМИ.

В ходе маневров НАТО Joint Warrior, проводившихся в британской акватории, было замечено судно «Смольный». Предполагается, что корабль, оснащенный современным навигационным и радиотехническим оборудованием, следил за действиями флота альянса.

Как пишет NetEase, «Смольный» появился во время учений, чтобы «послать сигнал» Вашингтону и Лондону. Москва дала понять, что «никогда не склонится» перед Западом, отмечается в пересказанной «ПолитРоссией» публикации китайского издания.

Ранее сегодня сообщалось, что портал InfoBrics высказал прогноз, согласно которому новый военный альянс AUKUS может спровоцировать ядерный конфликт «под боком у России».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Киевский политолог Погребинский: Украина никогда не станет членом НАТО

Киевский политолог Погребинский раскрыл, почему Украина никогда не станет членом НАТО

Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса. Соответствующий прогноз в разговоре с российскими журналистами озвучил некоторое время назад Михаил Погребинский, киевский политолог.

Аргументы НеделиАвторы АН

Политика

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

В мире

В мире

Происшествия

Политика

Общество

Происшествия

В мире

Экономика

В мире

Общество

Политика