Страны Quad будут развивать создание «безопасных и прозрачных сетей 5G»

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25 сентября 2021, 10:16 Источник: РИА Новости

вышка, фото: pixabay.com

Страны QUAD – США, Япония, Австралия и Индия – в ходе первого очного саммита в Белом доме в пятницу, 24 сентября, договорились о сотрудничестве в области развития мобильной связи пятого поколения (5G).

«В партнерстве с отраслью мы продвигаем развертывание безопасных, открытых и прозрачных сетей 5G и не только 5G, а также работаем с рядом партнеров для содействия инновациям и продвижению надежных поставщиков и подходов, таких как Open-RAN»,- говорится в совместном заявлении по итогам саммита лидеров стран.

Лидеры четырех стран пояснили, что способ разработки, проектирования, использования и управления новейшими технологиями определяется общими ценностями и уважением универсальных прав человека. Они считают, что эти принципы будут направлять весь мир к «ответственным и открытым инновациям на основе высоких стандартов».

Ранее сообщалось, что страны QUAD договорились о сотрудничестве в области кибербезопасности.

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