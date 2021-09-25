Страны QUAD создали экспертную группу по кибербезопасности

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25 сентября 2021, 09:56 Источник: РИА Новости

женщина, фото: pixabay.com

Страны QUAD – США, Япония, Австралия и Индия – договорились о сотрудничестве в области кибербезопасности. Первый очный саммит прошел в пятницу, 24 сентября, в Вашингтоне.

Лидеры четырех стран приняли решение организовать экспертную группу по кибербезопасности, которая на уровне руководителей будет проводить регулярные встречи для укрепления сотрудничества между правительствами и промышленностью, а также для достижения устойчивых улучшений в различных отраслях, «включая принятие и осуществление общих киберстандартов, развитие безопасного программного обеспечения, воспитание рабочей силы и талантов, продвижение безопасной и надежной цифровой инфраструктуры».

Отмечается, что в ходе личной встречи страны также обсудили вакцинацию против коронавируса, борьбу с пандемией, ситуацию в Афганистане, развитие новых технологий, изменения климата, вопросы космоса, гуманитарных обменов и инфраструктуры.

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