Аргументы Недели В мире 13+

Депутат от партии «Слуга народа» Буймистер: Украина «не доживет» до следующего отопительного сезона

, 09:37 Источник: РИА Новости

Депутат от партии «Слуга народа» Буймистер: Украина «не доживет» до следующего отопительного сезона
батарея, фото: pixabay.com

Депутат фракции Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Людмила Буймистер прокомментировала подготовку к отопительному сезону в Украине. По ее словам, энергетика страны летит в «там-тарарым» второй год подряд из-за непрофессионального управления и менеджмента.

«Мы хотим популистски ограничивать тарифы, и сделали это, на газ и на электроэнергию, слава богу, хоть люди немного этот отопительный сезон, возможно, чуть легче переживут»,- высказала она.

Буймистер отметила, что Украина в предстоящий зимний период получит веерные отключения и «абсолютный упадок» технического состояния всех сетей. Депутат считает, что в таком случае страна не доживет до следующего отопительного сезона.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль обвинил «Газпром» в развязывании «энергетической войны».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Киевский политолог Погребинский: Украина никогда не станет членом НАТО

Киевский политолог Погребинский раскрыл, почему Украина никогда не станет членом НАТО

Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса. Соответствующий прогноз в разговоре с российскими журналистами озвучил некоторое время назад Михаил Погребинский, киевский политолог.

Аргументы НеделиАвторы АН

Политика

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

В мире

В мире

Происшествия

Политика

Общество

Происшествия

В мире

Экономика

В мире

Общество

Политика