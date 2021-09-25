Депутат от партии «Слуга народа» Буймистер: Украина «не доживет» до следующего отопительного сезона

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25 сентября 2021, 09:37 Источник: РИА Новости

батарея, фото: pixabay.com

Депутат фракции Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Людмила Буймистер прокомментировала подготовку к отопительному сезону в Украине. По ее словам, энергетика страны летит в «там-тарарым» второй год подряд из-за непрофессионального управления и менеджмента.

«Мы хотим популистски ограничивать тарифы, и сделали это, на газ и на электроэнергию, слава богу, хоть люди немного этот отопительный сезон, возможно, чуть легче переживут»,- высказала она.

Буймистер отметила, что Украина в предстоящий зимний период получит веерные отключения и «абсолютный упадок» технического состояния всех сетей. Депутат считает, что в таком случае страна не доживет до следующего отопительного сезона.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль обвинил «Газпром» в развязывании «энергетической войны».

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