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Премьер-министр Украины Шмыгаль обвинил российский «Газпром» в развязывании «энергетической войны»

, 15:20 Источник: ТАСС

Премьер-министр Украины Шмыгаль обвинил российский «Газпром» в развязывании «энергетической войны»
Денис Шмыгаль, фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Российская газовая компания “Газпром” развязала “энергетическую войну”, из-за чего на европейских биржах подорожал газ. Такое заявление сделал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

В ходе выступления в парламенте он подчеркнул, что тем самым Россия желает побыстрее запустить проект “Северный поток - 2”. Шмыгаль назвал происходящее “шантажом”.

По словам премьер-министра Украины, сегодня можно наблюдать снижение экспорта со стороны “Газпрома”, а также отказ от бронирования дополнительных мощностей украинской газотранспортной системы. Шмыгаль заключил, что Украина подошла к старту отопительного сезона подготовленной.

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