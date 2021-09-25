Политолог Бортник назвал Украину «опасным токсичным активом» для западных стран

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25 сентября 2021, 09:05

флаг Украины, фото: Mykola Tys/Global Look Press

Политолог Руслан Бортник заявил, что Украина превратилась в «токсичный актив». Так он отреагировал на выступление президента США Джо Байдена на 76-й Генассамблее ООН, в ходе которого политик не упомянул страну.

«Сегодня Украина – проблемная, токсичная и нерешаемая. Вспоминать сегодня об Украине – ухудшать диалог с Российской Федерацией. Сказать что-то хорошее об Украине - нет оснований», - пояснил эксперт в эфире YouTube-канала "Первый казацкий".

Бортник считает, что в настоящий момент Украина не интересна США, и является для них «тактически опасной». По его словам, вопросы вокруг Киева нерешаемы сегодня.

«Эскалация, поднимание этих вопросов, ухудшают отношения с Российской Федерацией. Для чего? Бессмысленно это делать. Поэтому американская дипломатия этого и не делает», - добавил политолог.

При этом он назвал Украину «токсичным активов», который сбросить просто так нельзя, поскольку это чревато еще большими потерями по репутации. Бортник отметил, что актив, «который не полезен, но опасен, надо держать на дистанции, в изоляции».

«Вот для западных партнеров сегодня мы перешли в роль токсичного актива», - резюмировал он,

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