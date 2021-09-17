Украинский политолог Бортник: Россия может признать ДНР и ЛНР в течение десяти лет

Российская Федерация может признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР в течение десяти лет. Соответствующий прогноз в разговоре с представителями СМИ высказал Руслан Бортник, украинский политолог.
Эксперт заявил, что РФ «поменяла свою стратегию» в отношении республик.
«Уже два года как Россия передумала и не собирается возвращать нам Донбасс», — отметил процитированный «ПолитНавигатором» Бортник.
Он назвал признание независимости ДНР и ЛНР Москвой «реальным сценарием на протяжении десяти лет». При этом включение данных территорий в состав России аналитик счел маловероятным.
Официальный Киев обвиняет РФ в «оккупации» части Донбасса. Российская сторона подобные утверждения опровергает.
Ранее сообщалось, что военный эксперт Анатолий Матвийчук озвучил мнение, согласно которому у США не получится шантажировать Москву комплексами «Железный купол» на Украине.
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