Avia.pro: во время войны в Карабахе Азербайджан уничтожил десятки армянских танков израильскими ракетными системами Spike NLOS

Во время разгоревшегося прошлой осенью военного противостояния в Нагорном Карабахе Азербайджан уничтожил десятки армянских танков израильскими ракетными системами Spike NLOS. Об этом говорится в материале интернет-СМИ.
Портал Avia.pro отмечает, что в ходе боевых действий в Карабахе силы Баку смогли уничтожить десятки армянских танков, «фактически не вступая в прямые столкновения». Данной цели удалось добиться благодаря применению поставленных Израилем комплексов Spike NLOS, указывает ресурс.
По имеющимся сведениям, во время карабахского 44-дневного конфликта азербайджанская сторона получила от еврейского государства 2700 ракет Spike NLOS и 100 пусковых установок к ним.
Ранее в субботу тот же самый сайт написал, что ВКС России сбросили на джихадистов в сирийской провинции Алеппо неизвестную бомбу большой мощности.
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