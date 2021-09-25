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Avia.pro: во время войны в Карабахе Азербайджан уничтожил десятки армянских танков израильскими ракетными системами Spike NLOS

, 06:54 Источник: Avia.pro

Avia.pro: во время войны в Карабахе Азербайджан уничтожил десятки армянских танков израильскими ракетными системами Spike NLOS
Танк, MOD Russia / globallookpress.com

Во время разгоревшегося прошлой осенью военного противостояния в Нагорном Карабахе Азербайджан уничтожил десятки армянских танков израильскими ракетными системами Spike NLOS. Об этом говорится в материале интернет-СМИ.

Портал Avia.pro отмечает, что в ходе боевых действий в Карабахе силы Баку смогли уничтожить десятки армянских танков, «фактически не вступая в прямые столкновения». Данной цели удалось добиться благодаря применению поставленных Израилем комплексов Spike NLOS, указывает ресурс.

По имеющимся сведениям, во время карабахского 44-дневного конфликта азербайджанская сторона получила от еврейского государства 2700 ракет Spike NLOS и 100 пусковых установок к ним.

Ранее в субботу тот же самый сайт написал, что ВКС России сбросили на джихадистов в сирийской провинции Алеппо неизвестную бомбу большой мощности.

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