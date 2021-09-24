Командующий ВМС Украины Гайдук разработал план для победы над Россией в Черном море

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24 сентября 2021, 20:01 Источник: РИА "Новости"

морской бинокль, pixabay.com

Командующий Военно-морскими силами Украины, вице-адмирал Сергей Гайдук заявил в пятницу, 24 сентября, что Киеву нужно выполнить план из трех пунктов для победы над Российской Федерацией в Черном море.

По утверждению военачальника, в первую очередь Украине необходимо создать ведомство, которое формировало бы государственную морскую политику. Этот орган с особым статусом должен иметь управленческий уровень выше, чем министерский, считает Гайдук.

После этого, как полагает вице-адмирал, на Украине следует привести всю нормативно-правовую базу в соответствие с международными стандартами.

Третьим пунктом является получение новейших образцов морского вооружения от партнеров и начало их производства в стране.

Сергей Гайдук, однако, не уточнил, когда вышеуказанная цель может быть достигнута.

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