В акваторию Черного моря вошли два военных корабля НАТО

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23 сентября 2021, 21:39 Источник: РИА "Новости"

морской бинокль, pixabay.com

Вечером в четверг, 23 сентября, стало известно, что патрульный корабль ВМС Испании "Райо", а также тральщик — искатель мин "Виареджио" Военно-морских сил Италии вошли в акваторию Черного моря.

В департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации подтвердили, что в Черное море сегодня вошли два корабля Североатлантического альянса.

Уточняется, что силы и средства Черноморского флота к настоящему моменту приступили к контролю за действиями испанского патрульного корабля и итальянского тральщика.

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