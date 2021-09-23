Экс-депутат ЕП Мариас заявил, что Турция никогда не переставала быть авангардом сил НАТО против России

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23 сентября 2021, 15:15 Источник: РИА "Новости"

флаг Турции, pixabay.com

Бывший депутат Европарламента, лидер партии "Греция - другой путь" Нотис Мариас высказал мнение, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своих заявлениях по Крыму "дошел до предела наглости".

Мариас считает, что наглость Эрдогана, осуждающего РФ в ситуации с Крымом и при этом требующего признать законной оккупацию Кипра, дошла до верхнего лимита.

Экс-депутат Европарламента уточнил, что турецкий лидер, чтобы завоевать расположение президента США Джо Байдена, поддерживает политику холодной войны Вашингтона против России через Украину и Крым. По мнению Нотиса Мариаса, Москве пора осознать, что Анкара никогда не переставала быть авангардом сил Североатлантического альянса против РФ.

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