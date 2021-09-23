Экс-депутат ЕП Мариас заявил, что Турция никогда не переставала быть авангардом сил НАТО против России

Бывший депутат Европарламента, лидер партии "Греция - другой путь" Нотис Мариас высказал мнение, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своих заявлениях по Крыму "дошел до предела наглости".
Мариас считает, что наглость Эрдогана, осуждающего РФ в ситуации с Крымом и при этом требующего признать законной оккупацию Кипра, дошла до верхнего лимита.
Экс-депутат Европарламента уточнил, что турецкий лидер, чтобы завоевать расположение президента США Джо Байдена, поддерживает политику холодной войны Вашингтона против России через Украину и Крым. По мнению Нотиса Мариаса, Москве пора осознать, что Анкара никогда не переставала быть авангардом сил Североатлантического альянса против РФ.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.