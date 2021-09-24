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Байден сообщил, что намерен сделать бустерную прививку против COVID-19

, 17:34 Источник: РИА "Новости"

Байден сообщил, что намерен сделать бустерную прививку против COVID-19
президент США Джо Байден, Al Drago - Pool via CNP/Keystone Press Agency

Президент США Джо Байден сообщил, что планирует сделать бустерную прививку против коронавируса нового типа "как только сможет". Политик призвал американских граждан последовать его примеру.

По словам Джо Байдена, он непременно сделает бустерную прививку против COVID-19, хотя пока не может назвать точную дату вакцинации.

Американский лидер призвал сограждан последовать его примеру. Политик уточнил, что людям старше 65 лет, которые сделали прививку вакциной Pfizer в январе, феврале или марте текущего года, следует также сделать бустерную прививку. Байден напомнил, что некоторые категории американцев могут получить дозу препарата уже сейчас.

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