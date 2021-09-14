В Монголии граждане старше 18 лет начали получать бустерную дозу вакцины против COVID-19

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14 сентября 2021, 22:57 Источник: regnum.ru

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На территории Монголии приступили к введению всем гражданам, которым исполнилось 18 лет, третьей дозы вакцины против коронавируса. Получение бустерной дозы жителями доступно с 13 сентября.



В местном Минздраве отметили, что к дополнительной вакцинации допускаются люди, которые получали вторую дозу препарата от COVID-19 более трех месяцев назад. Решение о получении третьей дозы каждый гражданин Монголии принимает сам. Подчеркивается, что третий укол вакциной от коронавируса не разрешается тем, кто уже переболел COVID-19.

Дополнительная вакцинация в этой стране стартовала 25 августа. К 13 сентября получателями бустерной дозы стали более 75 000 граждан. К слову, за истекшие сутки в Монголии обнаружили 2351 носителя коронавируса, зафиксировали 10 летальных исходов среди зараженных коронавирусом пациентов.

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