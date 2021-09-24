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Жители Британии начали массово скупать бензин после закрытия некоторых АЗС

, 16:45 Источник: РИА "Новости"

Жители Британии начали массово скупать бензин после закрытия некоторых АЗС
АЗС, pixabay.com

СМИ сообщают, что жители Великобритании начали массово скупать бензин. Согласно последним данным, это произошло после того, как некоторые АЗС оказались закрыты в связи с нехваткой водителей бензовозов.

Ранее сообщалось, что нефтегазовой корпорации BP пришлось ограничить доставки топлива на свои заправочные станции из-за нехватки водителей. СМИ утверждают, что минимум на 50 из 1 200 АЗС имеется дефицит топлива, а несколько и вовсе временно закрыты.

Издание Times утверждает, что британское правительство рассматривает возможность привлечения военных для управления бензовозами. 

Отмечается, что на заправочных станциях выстроились очереди из автомобилей, водителям которых необходимо топливо.

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