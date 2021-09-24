Жители Британии начали массово скупать бензин после закрытия некоторых АЗС

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24 сентября 2021, 16:45 Источник: РИА "Новости"

АЗС, pixabay.com

СМИ сообщают, что жители Великобритании начали массово скупать бензин. Согласно последним данным, это произошло после того, как некоторые АЗС оказались закрыты в связи с нехваткой водителей бензовозов.

Ранее сообщалось, что нефтегазовой корпорации BP пришлось ограничить доставки топлива на свои заправочные станции из-за нехватки водителей. СМИ утверждают, что минимум на 50 из 1 200 АЗС имеется дефицит топлива, а несколько и вовсе временно закрыты.

Издание Times утверждает, что британское правительство рассматривает возможность привлечения военных для управления бензовозами.

Отмечается, что на заправочных станциях выстроились очереди из автомобилей, водителям которых необходимо топливо.

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