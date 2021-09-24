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Священный синод РПЦ признал нарушением канонов православия визит Константинопольского патриарха в Киев

, 15:50 Источник: сайт Московского патриархата

Священный синод РПЦ признал нарушением канонов православия визит Константинопольского патриарха в Киев
купол православного храма, pixabay.com

Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) в пятницу, 24 сентября, признал визит Константинопольского патриарха Варфоломея на Украину в августе 2021 года грубым нарушением православных канонов.

Подчеркивается, что прибытие в столицу Украины патриарха Константинопольского Варфоломея и сопровождающих его лиц без приглашения от патриарха Московского и всея Руси, митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, а также законных иерархов Украинской православной церкви было решено признать грубым нарушением канонов.

Более того, по мнению Священного Синода РПЦ, Константинопольский патриарх после случившегося больше не имеет права выступать от имени мирового православия.

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