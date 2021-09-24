Власти Испании 28 сентября объявят Пальму зоной катастрофического бедствия из-за извержения вулкана

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24 сентября 2021, 15:17 Источник: ТАСС

извержение вулкана на острове Пальма, Meng Dingbo/XinHua

Правительство Испании 28 сентября одобрит объявление острова Пальма, где продолжается извержение вулкана, зоной катастрофического бедствия. Об этом сообщил премьер-министр страны Педро Санчес.

Предполагается, что Совет министров одобрит в следующий вторник объявление острова зоной катастрофического бедствия. Кроме того, власти Испании начнут оказывать помощь тем, кто лишился жилья из-за случившегося. В настоящий момент готовится специальный план по восстановлению Пальмы.

Напомним, извержение вулкана недалеко от населенного пункта Эль-Пасо началось 19 сентября. К настоящему моменту лава разрушила около 390 домов.

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