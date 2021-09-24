Власти Испании 28 сентября объявят Пальму зоной катастрофического бедствия из-за извержения вулкана

Правительство Испании 28 сентября одобрит объявление острова Пальма, где продолжается извержение вулкана, зоной катастрофического бедствия. Об этом сообщил премьер-министр страны Педро Санчес.
Предполагается, что Совет министров одобрит в следующий вторник объявление острова зоной катастрофического бедствия. Кроме того, власти Испании начнут оказывать помощь тем, кто лишился жилья из-за случившегося. В настоящий момент готовится специальный план по восстановлению Пальмы.
Напомним, извержение вулкана недалеко от населенного пункта Эль-Пасо началось 19 сентября. К настоящему моменту лава разрушила около 390 домов.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.