Король Испании прибыл на остров Пальма, где продолжается извержение вулкана

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23 сентября 2021, 18:05 Источник: El Correo

извержение вулкана на острове Пальма, Europa Press/Keystone Press Agency

Король Испании Фелипе VI и премьер страны Педро Санчес в четверг, 23 сентября, прибыли на канарский остров Пальма, где продолжается извержение вулкана, которое привело к серьезным разрушениям.

Согласно последней информации журналистов, испанские король и премьер-министр посетили военный штаб и казармы в Эль-Фуэрте, где в настоящий момент находятся некоторые эвакуированные граждане. В основном речь идет о людях с ограниченными возможностями.

Известно, что Фелипе VI и Педро Санчес встретились с представителями служб безопасности острова Пальма и выразили им благодарность за проделанную работу.

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